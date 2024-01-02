ПВО поразила четыре воздушных цели над Белгородом Гладков: ПВО сбила четыре воздушных цели над Белгородом

Фото: МО РФ

Система ПВО сбила четыре воздушных цели над Белгородом и Белгородским районом, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате один человек пострадал, он находится в тяжелом состоянии.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито четыре воздушных цели на подлете к городу. <...> По предварительным данным, есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой помощи он доставляется в больницу. Состояние тяжелое, — написал Гладков.

Он добавил, что сведения о разрушениях уточняются. На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что в Белгороде зафиксированы удары в районе следственного изолятора. Местных жителей попросили спуститься в укрытия. Гладков также говорил о том, что в городе звучат сирены ракетной опасности.

Накануне губернатор рассказал, что семьям, которые потеряли родных во время атаки Вооруженных сил Украины на Белгород 30 декабря, выплатят по 3 млн рублей. Гладков добавил, что по 500 тысяч рублей перечислят тем, кто получил средний или тяжелый вред здоровью. По его словам, выплаты будут производиться сразу после окончания новогодних и рождественских выходных.