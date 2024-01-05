ПВО перехватила пять украинских беспилотников над Черным морем МО: пять украинских беспилотников перехвачены над Черным морем

Фото: МО Украины

Пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ были перехвачены средствами ПВО в акватории Черного моря, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Отмечается, что инцидент произошел 5 января около 20:00 мск.

Около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением пяти беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО все украинские БПЛА перехвачены над западной частью акватории Черного моря, — уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор региона Михаил Развожаев заявил, что над Крымом удалось сбить несколько воздушных целей. По его словам, средства ПВО отбили атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной повестке. Кроме того, глава региона попросил граждан не снимать и не выкладывать в Сеть работу ПВО.

До этого американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk впервые с начала года был замечен неподалеку от российских границ в Черноморском регионе. По данным авторов проекта ItaMilRadar, который следит за перемещениями военной авиации, БПЛА курсировал к югу от побережья Крыма в течение 20 часов.