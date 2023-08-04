ПВО отразила атаку дронов у Новороссийска: новости СВО на утро 4 августа

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Система противовоздушной обороны России отразила вражескую атаку в Крыму, сообщил советник главы республики Олег Крючков. По его словам, все объекты были уничтожены. В результате атаки вражеских объектов повреждений, а также жертв и пострадавших среди мирных жителей нет.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил об атаке морских дронов вблизи села Мысхако в Новороссийске. По данным источника, раздались стрельба и взрывы на воде. На опубликованных кадрах видно, как что-то горит на воде и идет густой черный дым. Неподалеку стоят военные корабли.

Минобороны России позже сообщило, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на военно-морскую базу в Новороссийске. Удары наносились с помощью безэкипажных катеров. В Минобороны заявили, что катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения кораблей ВС РФ, которые осуществляли охрану внешнего рейда базы.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» также сообщил, что Черноморский флот России отразил очередную атаку вражеских беспилотников у Новороссийска. По данным канала, на город напали морские дроны. Российские моряки смогли остановить налет БПЛА. После точного удара на воде прогремел взрыв, а в небо поднялся столб дыма.

Сотрудники российских правоохранительных органов обнаружили военных комиссаров, координирующих мобилизационные действия в части ДНР под контролем Киева. В частности, оперативники раскрыли информацию о Вадиме Атрюхе родом из Донецкой области, а также Андрее Глущенко и Сергее Петрове — оба из Мурманской области. Все трое служили в Донецке до 2014 года, а после 2014 года принимали участие в так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по базе националистического батальона «Карпатская Сечь». По данным канала, в результате операции российской армией было ликвидировано большое количество солдат ВСУ. Кроме этого, ВС РФ удалось уничтожить множество украинской военной техники, среди которой бронетранспортер российской армии «Тигр». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Также «РВ» сообщила, что Россия наносит по Украине удары ракетами, которые Киев передал Москве за долги. В 1999 году Украина таким образом расплатилась за газ. Тогда Киев отдал России восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 ракет Х-55. За это вооружение РФ списала долги за газ в размере 275 млн гривен. Теперь эти ракеты Москва применяет в зоне специальной военной операции.

Главный сержант 68-й отдельной егерской бригады украинских формирований, мастер-сержант Антон Усовский с позывным Шаман погиб в результате авиаудара ВКС России, сообщил военкор Чингис Дамбиев. Все произошло на Купянском направлении в районе населенного пункта Стельмаховка.

Фото: Социальные сети Антон Усовский с позывным Шаман

Полиция вместе со спецназом Росгвардии обнаружили два тайника с боеприпасами в населенных пунктах в ЛНР, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Схроны были найдены на бывшей насосной станции в поселке Фрунзе и в лесополосе около села Обозного. В первом тайнике спрятали 30 мин, 57 гранат и 192 патрона, второй содержал взрыватели к минам и ручной противотанковый гранатомет РПГ-78.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия активно работала над предотвращением военного конфликта после смены режима на Украине в 2014 году. Он также заметил, что минские договоренности, которые были подписаны после продолжительных переговоров, — это доказательство дипломатического успеха России.

Жителям Казахстана начала попадаться реклама Вооруженных сил России в Сети. По данным агентства, при переходе по соответствующей ссылке новобранцам предлагают вступить в ряды российской армии на Сахалине.



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