ПВО отразила ракетный удар ВСУ по российскому региону Минобороны РФ: над Белгородской областью уничтожено 15 снарядов Vampire ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская противовоздушная оборона уничтожила 15 реактивных снарядов RM-70 Vampire, выпущенных украинскими военными по Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Атака была пресечена около 19:00 мск, уточнили в ведомстве.

Около 19.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО пятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупреждал, что Вооруженные силы Украины выпустили из реактивной системы залпового огня 25 снарядов по селу Новая Таволжанка. Никто из мирных жителей не пострадал, добавил он. На месте инцидента работали оперативные службы.

До этого один мирный житель погиб и еще один был ранен в результате украинского обстрела села Беленькое в Белгородской области. По словам губернатора, система противовоздушной обороны сработала в Борисовском районе, сбили несколько воздушных целей на подлете к населенному пункту. У пострадавшего была зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные ссадины лица и верхних конечностей, констатировал Гладков.