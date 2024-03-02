ПВО отразила новую атаку ВСУ на территории России Гладков: ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская система ПВО отразила новую атаку Вооруженных сил Украины на Белгородскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в районе поселка Батрацкая Дача был сбит беспилотник самолетного типа.

В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа в районе поселка Батрацкая Дача. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — сказал Гладков.

За пару часов до этого ПВО сбила украинский дрон над селом Новая Деревня. По информации губернатора, обошлось без пострадавших.

Также 2 марта Вооруженные силы Украины открыли минометный огонь по Белгородской области. По словам Гладкова, под обстрел попало село Новая Таволжанка, никто не пострадал.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что в приграничной зоне атаке украинского беспилотника подверглась следственная группа СК России. По информации главы региона, у двоих сотрудников ведомства контузия, еще двое ранены.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что один сотрудник Следственного комитета находится в тяжелом состоянии. Собеседник уточнил, что еще три силовика получили ранения легкой степени.