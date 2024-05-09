ПВО отразила атаку ВСУ на Мариуполь Оперслужбы: система ПВО пресекла атаку Украины на Мариуполь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили цель, выпущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Мариуполю, передали ТАСС в оперативных службах Донецкой Народной Республики. По информации журналистов, атака произошла вечером 9 мая. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Вечером ВСУ пытались атаковать Мариуполь, отработала система ПВО, цель сбили, — предупредил собеседник агентства.

Ранее украинские БПЛА ударили по электроподстанции в Каменско-Днепровском районе Запорожской области, информировал губернатор Евгений Балицкий. По словам главы региона, никто из местных жителей не пострадал. Порядка 700 абонентов остались без света в результате атаки.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил о ранении жительницы Шебекино, пострадавшей при взрыве украинского дрона. Предварительно было установлено, что БПЛА сдетонировал в частном жилом секторе. Горожанку госпитализировали с осколочными ранениями нижней конечности.

Кроме того, глава Брянской области Александр Богомаз рассказал, что украинские военные обстреляли село Горожанка Суземского района и Новые Юрковичи Климовского района. Пострадавших в результате инцидента не было. В Новых Юрковичах атака ВСУ привела к повреждению административного здания, добавил он.