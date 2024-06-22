ПВО отразила атаку дронов ВСУ на Смоленскую область Анохин: ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ над Смоленской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были уничтожены в Смоленском районе силами противовоздушной обороны (ПВО), объявил в своем Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. По его словам, дроны были сбиты при попытке атаковать один из военных объектов. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Сегодня ночью наш регион вновь подвергся атаке двух украинских БПЛА. Противник предпринял попытку нападения на один из военных объектов, расположенный в Смоленском районе. Средствами ПВО все летательные объекты уничтожены, пострадавших и разрушений нет, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев констатировал, что в результате падения обломков беспилотника погиб сотрудник котельной в Краснодаре. По его словам, семье погибшего окажут всю необходимую помощь и поддержку.

До этого пресс-служба краснодарского оперштаба информировала, что при падении частей беспилотника ВСУ в Краснодарском крае пострадали четыре человека. Как добавили в ведомстве, повреждения также зафиксировали на здании Южного автовокзала в Краснодаре.