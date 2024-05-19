ПВО отразила атаку беспилотников ВСУ на южный российский регион Оперштаб: ПВО подавила не менее 10 беспилотников ВСУ в Краснодарском крае

Фото: МО Украины

Средства противовоздушной обороны подавили не менее 10 украинских беспилотников над Славянским и Кущевским районами, сообщила пресс-служба оперштаба по Краснодарскому краю. По данным ведомства, пострадавших и разрушений зафиксировано не было. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В ночь с 18 на 19 мая киевским режимом предпринята попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов на территории Славянского и Кущевского районов. Подавлено не менее 10 беспилотников, — говорится в сообщении.

В Кущевском районе после падения дрона началось локальное возгорание, которое не дошло до населенных пунктов, уточнили в оперштабе. В Славянске-на-Кубани беспилотник рухнул на территории НПЗ, однако разрушений или пожаров инцидент не вызвал, следует из заявления пресс-службы.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов предупредил, что режим опасности атаки беспилотников был объявлен в регионе. Средства противовоздушной обороны привели в боевую готовность, подчеркнул глава региона.

До этого российское оборонное ведомство сообщило, что российская противовоздушная оборона уничтожила 14 реактивных снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины с применением РСЗО Vampire. Воздушные цели были поражены над Белгородской областью.