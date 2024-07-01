ПВО отражает воздушную атаку в небе над российским городом Губернатор Развожаев сообщил о работе ПВО в Севастополе

Фото: МО РФ

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, в городе работает система противовоздушной обороны, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Он призвал жителей соблюдать меры безопасности, отметив, что все службы приведены в состояние боевой готовности.

В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах, — написал он.

Развожаев также напомнил, что для сохранения здоровья и жизни важно не находиться на открытом пространстве, поскольку основную опасность представляют осколки. По его словам, российские военные ведут работу по уничтожению воздушных целей.

Губернатор Севастополя ранее сообщил, что в городе ввели новый сигнал оповещения населения об угрозе удара со стороны ВСУ — «Баллистика». Это решение было принято на заседании заксобрания города.

Он напомнил, что 23 июня Украина совершила удар по гражданскому населению Севастополя баллистической ракетой ATACMS с кассетными боевыми частями. По словам Развожаева, жителям города предоставляется до 30 минут на поиск укрытия в случае атаки ракетами Storm Shadow. Он подчеркнул, что угроза удара баллистическими ракетами оставляет очень мало времени для реагирования, поэтому каждый должен немедленно найти безопасное место.