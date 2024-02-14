ПВО и РЭБ за сутки сбили почти 40 украинских дронов на Донецком участке Подразделения ПВО и РЭБ за сутки сбили 39 украинских БПЛА на Донецком участке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южной группировки войск за прошедшие сутки сбили 39 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев. По его словам, дроны были ликвидированы в районах населенных пунктов Кременец, Александровка и других.

Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбито 39 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременец, Александровка, Клещеевка, Межевое Донецкой Народной Республики, — уточнил собеседник агентства.

Ранее редкие виды беспилотников и новое навесное оборудование дронов ВСУ оказались во владении российских военных на Запорожском направлении. В данный момент специалисты изучают полученные дроны противника для дальнейшего эффективного противодействия им. Кроме того, специалистам передали приспособление для сброса снарядов с четырьмя слотами, благодаря которому БПЛА становится многоразовым и может нести сразу четыре боеприпаса.

Глава военной разведки Норвегии вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенс до этого заявил, что за последний год Россия, несмотря на введенные против нее санкции, достигла успехов в боевых действиях против Украины и добилась весомых преимуществ. По его мнению, Европе нужно «готовиться к большим изменениям и непредсказуемому развитию ситуации».