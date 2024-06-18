Путину показали, как готовят операторов БПЛА и снайперов на Дальнем Востоке Путин на выставке в Якутии осмотрел БПЛА и полигон для подготовки снайперов

Фото: kremlin.ru/Пётр Ковалёв, ТАСС

Президент ознакомился с образцами военной продукции

Президент России Владимир Путин посетил креативный кластер «Квартал труда» в Якутске, где осмотрел беспилотники, которые производят на Дальнем Востоке. В представленном Telegram-каналом «Вы слушали Маяк» видео видно, как глава государства и делегация внимательно знакомятся с экспозицией. Также Путину показали полигон, где готовят снайперов, передает РИА Новости.

Осмотр прошел на полях выставки IT и творческой индустрии. Герои России Александр Колесов и Ярослав Якубов показали президенту единственный в стране полигон «Сулун» в Якутии с возможностью стрельбы на дистанции до четырех километров. Они сообщили Путину, что подразделения снайперов проходят перевооружение на современные стрелковые комплексы.

Креативный кластер «Квартал труда» является крупнейшим на Дальнем Востоке. Президент побывал на экспозиции в рамках рабочей поездки в Якутию.

Владимир Путин прибыл в республику впервые с сентября 2014 года. С Якутии стартует большое турне президента РФ по Дальнему Востоку.

В республике президент планирует ознакомиться с достижениями региона в IT-сфере и оборонной промышленности. Также Путин встретится с работающими специалистами и учащимися Высшей школы музыки имени В. А. Босикова. Российского лидера ждет встреча с главой Якутии Айсеном Николаевым. После этого Путин отправится в КНДР, а затем — во Вьетнам.

Ранее глава государства подписал распоряжение по Договору о стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Согласно документу, необходимо осуществить подписание Договора на высшем уровне. МИД России может вносить в его проект изменения, которые не носят принципиального характера, говорится в распоряжении Путина.