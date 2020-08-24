Путин обеспокоился сокращением сельхозпроизводства в Ростовской области

https://static.news.ru/photo/050f8db6-e5fd-11ea-beec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин заявил, что сокращение сельхозпроизводства в Ростовской области вызывает беспокойство.

По словам российского лидера, такая ситуация наблюдалась в регионе в 2018–2019 годах, а также в первом полугодии текущего года.

Да, Ростовская область — это крупный промышленный регион, но это южный регион тоже, сельхозрегион, а на фоне такого солидного роста сельхозпроизводства в стране в целом почему-то в Ростовской области тенденция к сокращению сельхозпродукции, она меня беспокоит, — сказал он в ходе беседы с губернатором области Василием Голубевым.

Путин подчеркнул, что негативная тенденция продолжается, и обратился к губернатору с просьбой доложить, что происходит в данной сфере, а также потребовал «внимательно на это посмотреть».

Глава государства добавил, что при необходимости государство готово оказать помощь и поддержку в данном вопросе и предложил Голубеву сформулировать «эти просьбы», передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин заявил, что одной из ключевых в России остаётся проблема трудоустройства граждан.