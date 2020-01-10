Фото: kremlin.ru

В Пермском крае семью с двумя детьми по решению суда выселяют из квартиры. Они купили её в ипотеку пять лет назад, но вдруг объявился бывший владелец, который через суд доказал, что его выселили обманным путём.

Во всей квартире был сделан ремонт, потому что квартира была в очень ужасном состоянии, — рассказала телеканалу ОТР молодая мать Ольга Шипигузова. Историю квартиры семья не проверяла, так как в...