Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Полноценное грузовое сообщение по Крымскому мосту будет открыто 1 июля 2020 года. Об этом во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя сообщил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, с 1 июля по мосту железнодорожные перевозки товаров будут осуществляться в регулярном режиме, передаёт ТАСС.

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту было запущено 23 декабря. На торжественной церемонии присутствовал Владимир Путин, писал NEWS.ru.

Крымский мост обеспечивает транспортную связь Крыма с другими регионами России. Отмечается, что автомобильный участок моста был запущен весной 2018 года, а грузовое движение — осенью.

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