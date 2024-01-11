Путин рассказал о планах посетить Курильские острова

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с предпринимателями в Хабаровске заявил, что ни разу не был на Курильских островах. Глава государства добавил, что когда-нибудь собирается посетить этот регион. Трансляция мероприятия ведется на сайте Кремля

Там очень интересно, говорят. Не был ни разу, к сожалению, обязательно приеду, — сказал Путин.

Ранее в ходе встречи с дальневосточными бизнесменами президент прокомментировал идею о резком увеличении ввозной пошлины на рыбу и рыбную продукцию. Он отметил, что не приветствует инициативу, так как возможен скачок цен. В качестве примера Путин привел ситуацию с яйцом в России. По его словам, производство продукции не уменьшилось, но увеличилось потребление. При этом власти вовремя не открыли импорт.

Вместе с тем Путин коснулся ключевой ставки Центробанка. Он подчеркнул, что текущая планка не будет держаться постоянно. Ее изменения будут происходить по мере решения вопросов инфляции. Также президент указал на ожидаемый показатель роста ВВП по итогам года, который может превысить 4%. Глава государства добавил, что экономика страны по паритету покупательской способности находится на первом месте в Европе и на пятом в мире.