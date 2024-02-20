Путин рассказал, как добиваться амбициозных целей Путин посоветовал губернатору Ярославской области ставить амбициозные цели

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин посоветовал губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву ставить перед собой амбициозные цели, чтобы в итоге добиться их, сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер пообщался с главой региона в рамках онлайн-совещания по программе капитального ремонта школ.

Евраев рассказал Путину о проведенных косметических изменениях в школе № 32 имени В.В. Терешковой в Красноперекопском районе Ярославля. Губернатор также затронул тему введения обязательных уроков шахмат в образовательном учреждении.

Не потому, что мы хотим, чтобы все стали великими шахматистами, а потому, что мы хотим, чтобы наши мальчики и девочки, все ребята, были умными, — отметил он.

Инициативу Евраева Путин прокомментировал фразой о достижении целей. По мнению главы государства, это правило работает и в шахматах.

Если будете ставить перед собой амбициозные цели, в том числе и в шахматах, то когда-нибудь добьетесь их, — подчеркнул президент.

Ранее Путин порекомендовал главе Приморского края Олегу Кожемяко «не секретить» планы развития своего региона на совещании по развитию городов Дальнего Востока. Такие инициативы, наоборот, необходимо публично обсуждать и не делать из этого государственной тайны, уточнил президент.