Путин рассказал, где искать ключ к пониманию широкой русской души

Российский президент Владимир Путин посетил Нижний Новгород и выступил с речью перед концертом, посвящённом 800-летию города. Как сообщает ТАСС, глава государства отметил, что Нижний Новгород «хранит ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воли нашего народа».

Также Путин поздравил жителей с Днём города и добавил, что в нём «сконцентрирован культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России».

Президенту показали, как был реконструирован Нижегородский кремль. Работы стали самыми масштабными за 50 лет. Также глава государства осмотрел парк отдыха «Швейцария» и провёл встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Празднование 800-летия Нижнего Новгорода завершилось грандиозным фейерверком. Пусковые установки расположили на шести баржах, а залповая линия протянулась на один километр. За восемь минут было выпущено более шести тысяч залпов.

Ранее стало известно, что злые языки поговаривали, что весь нижегородский цвет истеблишмента на двухнедельную обсервацию в одноместные номера в загородном санатории с трёхразовым питанием и строгим медицинским контролем, чтобы не заразить президента коронавирусом.