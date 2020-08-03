Путин распорядился выделить средства на экологию в Усолье-Сибирском

https://static.news.ru/photo/c1d7524e-d57c-11ea-989f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Владимир Путин распорядился выделить средства для решения экологических проблем в Усолье-Сибирском. Финансирование будет произведено за счёт федерального бюджета. Срок исполнения данного поручения — до 30 сентября 2020 года.

Правительству РФ совместно с правительством Иркутской области принять необходимые решения, касающиеся вопросов передачи земельных участков и иного недвижимого имущества, расположенных на территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области и подвергшихся загрязнению в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции, в собственность Иркутской области, — цитирует сообщение РИА Новости.

Службы экологического и технического надзора обнаружили в сточных водах «Усольехимпром» предельно допустимую концентрацию ртути в Иркутской области. ПДК ртути в сточных водах предприятия превышена в 34 тысячи раз, в воздухе — в 367 раз. Источником загрязнения стал цех ртутного электролиза. Он функционировал с 1970-го по 1998 год. За этот период в нём накопилось около 1200 тонн ртути.

По оценкам экспертов, устранить проблему удастся лишь к концу 2021 года. Экстренное совещание, посвящённое экологической ситуации в населённом пункте, 30 июля провёл Владимир Путин. Он также распорядился объединить усилия МЧС, Минобороны, Роспотребнадзора и других ведомств для борьбы с последствиями инцидента.

В частности, они разработают план мероприятий по обезвреживанию и ликвидации накопленных на заброшенной промышленной площадке «Усольехимпром» отходов.

Как информировал NEWS.ru, Путин раскритиковал замалчивание экологических проблем в Усолье-Сибирском.