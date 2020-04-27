Путин призвал регионы к готовности отреагировать на любое ЧП

https://static.news.ru/photo/44b80204-887e-11ea-801c-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что борьба с коронавирусом не повод не замечать других угроз, в том числе природного характера. По его словам, каждый регион должен быть готов оперативно отреагировать на любое ЧП.

Сейчас все усилия сосредоточены на борьбе с распространением коронавирусной инфекции, но это не должно ослаблять нашего внимания к другим потенциальным угрозам для жизни и безопасности людей, — цитирует ТАСС Путина.

На совещании по ситуации с паводками и пожарами в российских регионах президент поставил задачу обеспечить «стопроцентную готовность реагировать на любое ЧП» и мобилизовать для этого все необходимые ресурсы. Он также поручил уделить особое внимание оперативности оповещения о ЧС природного характера в условиях самоизоляции.

Как писал NEWS.ru, руководство Красноярского края объявило в лесных районах региона режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Людям ограничат доступ в небезопасные места, а также привлекут дополнительные силы для тушения пожаров. Кроме того, местные власти усилят патрулирование лесов. Соответствующее распоряжение вступило в силу 24 апреля.