https://static.news.ru/photo/f796eb0a-d556-11e9-9ae6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин приехал в Дагестан. Лидер посетит село Ботлих. Планируется, что политик возложит цветы к Мемориалу памяти выходцам из Ботлихского района, погибшим в Великой Отечественной войне, Афганистане, боевых действиях в августе–сентябре 1999 года и других вооружённых конфликтах.

Политик поговорит с жителями населённого пункта и встретится с ополченцами, пишет ТАСС . В августе 2019-го президент России предоставил дагестанцам, воевавшим с радикалами в 1999 году, статус ветеранов боевых действий. Список участников столкновений с террористами поручили составить мэру Махачкалы Салману Дадаеву.

Как ранее писал News.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что банды террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан с чеченской стороны.