Глава РФ Владимир Путин приехал в Дагестан. Лидер посетит село Ботлих. Планируется, что политик возложит цветы к Мемориалу памяти выходцам из Ботлихского района, погибшим в Великой Отечественной войне, Афганистане, боевых действиях в августе–сентябре 1999 года и других вооружённых конфликтах.
Политик поговорит с жителями населённого пункта и встретится с ополченцами, пишет
Как ранее писал News.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что банды террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан с чеченской стороны.