Путин преподал урок Зеленскому: новости СВО на утро 29 мая

Фото: Kremlin.ru/Сергей Бобылёв/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин преподал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому урок, когда напомнил о порядке продления властных полномочий в период военного положения на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. Речь идет о том, что срок Зеленского истек 20 мая.

Напомним, что выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Однако Зеленский заверил, что смена власти сейчас «не ко времени», поэтому голосование отменили, сославшись на военное положение.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 28 мая, читайте в материале NEWS.ru.

ВС РФ применяют «плащи-невидимки» в зоне СВО

Во время ночных штурмов Северного и Тоненького уральские штурмовики группировки «Центр» применили так называемые плащи-невидимки, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным Призрак. По его словам, так им удалось прятаться от тепловизоров.

Одной из главных проблем при штурме Призрак назвал незаметный подход к позициям противника. При таком раскладе «плащи-невидимки» являются необходимой амуницией, добавил он.

Стало известно об ударах ВСУ по Кубани американским оружием

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали оружие американского производства при ударах по территории России, сообщило агентство AFP. В последний раз обстрелу подверглись цели в Краснодаре, уточнили журналисты.

При этом представители СМИ не уточнили, какое именно вооружение применялось при атаках. Конкретные объекты, по которым наносились удары, в агентстве также не упомянули.

ПВО уничтожила авиационную бомбу ВСУ над российским регионом

Средства противовоздушной обороны уничтожили управляемую авиационную бомбу Hammer и реактивный снаряд РСЗО «Ольха» Вооруженных сил Украины над Белгородской областью, информировала пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атаку пресекли около 20:00 мск.

Фото: МО РФ

Зеленский случайно рассекретил информацию об украинских пилотах F-16

Президент Украины Владимир Зеленский случайно раскрыл информацию о пилотах, проходящих подготовку для управления американскими истребителями F-16, заявил военный корреспондент Андрей Руденко в Telegram-канале, комментируя видео со встречи украинского лидера с летчиками, лица которых не были скрыты.

По словам журналиста, кадры размещены ради пиара, однако политик забыл, что таких специалистов очень мало и за ними идет «настоящая охота».

ВСУ дали неутешительную оценку положению в конфликте

Украина столкнулась с самым тяжелым для себя временем с момента начала спецоперации, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, армии России удается добиться «незначительных успехов» на фронте.

При этом генсек обратил внимание, что ситуация остается непредсказуемой. Альянс не ожидает от российских солдат большого прорыва, констатировал он.

Текущее положение Вооруженных сил Украины в конфликте нельзя назвать хорошим, заявил также глава правительства Греции Кириакос Мицотакис. Так политик оценил ситуацию для Киева в зоне спецоперации накануне предстоящих в июне выборов в Европарламент.

В США допустили создание новой страны вместо Украины

На месте Украины может появиться другое государство, если конфликт с Россией продолжится, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. По его словам, новая страна может даже получить новое название.

Если Запад продолжит упираться и отвергать конструктивные переговоры с Москвой, она будет вынуждена разгромить украинскую армию, рассудил аналитик. ВС РФ продвинутся дальше на запад, отметил он.

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