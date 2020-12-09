Путин поздравил жителей ХМАО с 90-летием региона

https://static.news.ru/photo/2d55a0ce-3abe-11eb-bf80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mariluna/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с 90-летием со дня образования региона. Он пожелал им осуществления «намеченных планов и всего самого доброго».

Вы по праву гордитесь родным югорским краем, его величественной природой, самобытными традициями и обычаями народов, издревле живущих на этой земле. И конечно, своими предшественниками, которые в сложных условиях осваивали богатейшие месторождения полезных ископаемых, строили дороги, возводили города и посёлки, — говорится в его телеграмме на сайте Кремля.

Путин также подчеркнул, что нынешнее поколение жителей также стремится внести свой вклад в развитие округа. По его словам, ХМАО обладает «колоссальным производственным, технологическим и кадровым потенциалом», большое внимание уделяется здесь и сбережению «уникального исторического, культурного, духовного наследия».

ХМАО — Югра был образован 10 декабря 1930 года как Остяко-Вогульский национальный округ в составе Уральской области. В 1940 году был переименован в Ханты-Мансийский национальный округ, в 1944-ом включён в состав Тюменской области, а в 1977-ом преобразован в Ханты-Мансийский автономный округ. В 2003 году регион переименовали в Xанты-Мансийский автономный округ — Югра.

Как писал NEWS.ru, в настоящий момент на территории Ханты-Мансийского автономного округа введено достаточно ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщила глава региона Наталья Комарова.

В ХМАО до 10 января запрещено проведение новогодних культурно-массовых мероприятий в закрытых залах из-за ситуации с распространением инфекции. Местным жителям рекомендовано сократить число семейных мероприятий или же отказаться от них. Также в регионе продолжает действовать масочный режим, режим обязательной самоизоляции для беременных женщин, жителей старше 65 лет и лиц, страдающих от хронических недугов. Кроме того, многие местные предприятия перевели до 40% своих сотрудников на удалённый режим работы.