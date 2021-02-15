Путин посмертно наградил мужчину, спасавшего тонувшую в сливной яме семью

https://static.news.ru/photo/44bf6366-6fa3-11eb-9d33-96000091f725_660.jpg Фото: Соцсети

Медалью «За спасение погибавших» наградили Сергея Савченко и его 23-летнего сына Александра, которые пытались спасти семью из Новой Усмани, упавшую в сливную яму. Молодого мужчину наградили посмертно. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Инцидент произошёл в августе 2020 года. Трёхлетняя девочка наступила на люк и провалилась в шестиметровую выгребную яму, которая была заполнена более чем на четыре метра. Мать, услышав крик средней дочери, прыгнула за младшим ребёнком. Старшая, восьмилетняя девочка, заглянула в колодец, газ метан ударил ей в лицо, и она упала вслед за матерью. Приехавший домой отец также бросился им на помощь.

С соседнего участка прибежали и спустились в выгребную яму муж врио главы поселения Сергей Савченко и его 23-летний сын Александр. Молодой человек погиб мгновенно вместе с многодетной семьёй, а его отец выжил. Указ о награждении отца и сына был опубликован на портале правовой информации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Новоусманского района окажут помощь родственникам пяти человек, которые погибли в выгребной яме под Воронежем. Без родителей остались девочки в возрасте 10 месяцев и шесть лет.