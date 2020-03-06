https://static.news.ru/photo/dec1fad8-5fa4-11ea-b5cb-fa163e074e61_660.jpg Главный врач городской клинической больницы №4 Александр Кукушкин, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и президент России Владимир Путин Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Российский президент Владимир Путин осмотрел детскую поликлинику № 6 в Иваново, которая открылась в январе 2020 года после капитального ремонта.

О работе медицинского учреждения рассказал главврач поликлиники Александр Кукушкин. Путин осмотрел процедурный, офтальмологический и терапевтический кабинеты.

В поликлинику можно записаться через сайт госуслуг, а также в контакт-центре. В ней созданы комфортные условия для пациентов в зонах ожидания, также учреждение оборудовано устройствами для детей с ограниченными возможностями.

Поликлиника обслуживает 70 образовательных учреждений и 11,5 тысячи детей, сообщает «Интерфакс».

NEWS.ru писал, что во время поездки в Ивановскую область у Путина запланировано посещение Ивановского парашютного завода «Полёт», он также встретится с представителями общественности.

Ранее в Минздраве предложили составить рейтинг поликлиник и больниц. Предлагается присваивать им рейтинг по трём категориям в зависимости от качества обслуживания. Ведомство хочет оценивать учреждения по 22 критериям.