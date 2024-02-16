Путин поручил вынести вредное производство ЧЭМК за пределы Челябинска

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Встреча с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером

Вредное производство Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) должно быть выведено за пределы города, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Отмечается, что предписание снизить выбросы собственникам предприятия выдала прокуратура, однако этого не было сделано.

Нужно это вредное производство здесь — в центре города — закрыть, вынести его за пределы города, вместе с правительством РФ проработать сохранение рабочих мест, — сказал Путин.

При этом губернатор также обратил внимание главы государства на подвешенное состояние социальных объектов, которые находятся на балансе ЧЭМК. Президент отметил, что они должны поступить на баланс региона.

Генпрокуратура РФ ранее потребовала конфисковать предприятия Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в пользу государства из-за незаконной приватизации и поставок продукции в США. Это предприятие принадлежат компании челябинского бизнесмена Юрия Антипова (состояние в 2012 году оценивалось в $700 млн) и его жены Людмилы.

В свою очередь представители ЧЭМК утверждают, что они не являются частью военно-промышленного комплекса РФ, а сведения о попадании заводов под контроль недружественных государств неоднозначны. Приватизация же проводилась по тем же схемам, «что и во всех регионах России», подытожили в ЧЭМК.