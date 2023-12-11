Путин поручил решить вопрос покосившихся домов в российском городе Путин: в Архангельске дома, которые на бок ложатся, не попали в категорию ветхих

В Архангельске есть такие строения, которые на бок ложатся, но при этом не внесены в категорию ветхих, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ. Он поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину и главе Минстроя Иреку Файзуллину решить это «как первоочередную задачу», передает пресс-служба Кремля.

Есть, оказывается, здесь в Архангельске такие строения, которые уже на бок ложатся, фактически. А почему-то не попали… в эту категорию. А там дома уже сваливаются набок, — сказал Путин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин 11 декабря посетит Архангельскую область. Так, в Северодвинске он принял участие в церемонии подъема флага ВМФ на подводных атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III». Это ознаменовало их включение в состав Военно-морского флота.