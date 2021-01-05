Путин поручил «дожать» восстановление пострадавших от паводка домов

https://static.news.ru/photo/04f2f832-4f88-11eb-a418-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Довести до конца восстановление пострадавших от наводнения в Иркутской области домов поручил президент России Владимир Путин.

В ходе совещания по вопросам социальной защиты губернатору Иркутской области Игорь Кобзев, рассказал, как идёт восстановление Тулуна и Нижнеудинска, пострадавших от паводка 2019 года. Путин напомнил также о служебном жилье РАО «РЖД».

Глава региона рассказал, что РЖД помогли в вопросе предоставления социального жилья. «Мы подводим инфраструктуру, а они строят дома» отметил Кобзев.

Надо дожимать эту ситуацию тоже. Там нужно создать условия, чтобы люди могли жить в нормальной ситуации. Не забывайте про это, — цитирует РИА Новости президента.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня 2019 года. В результате стихийного бедствия погибли 26 человек. Почти 11 тысяч домов были затоплены, разрушены 49 участков дорог, частично повреждены 22 моста. От наводнения в той или иной степени пострадали более 45 тысяч человек. Самый большой урон понесли города Нижнеудинск и Тулун.

Как писал NEWS.ru, правительство РФ одобрило проект распоряжения о дополнительном финансировании мер поддержки пострадавших от наводнения в Иркутской области.

Принятие документа позволит обеспечить нуждающихся граждан жильём и провести капитальный ремонт в домах, сообщается на сайте кабмина.