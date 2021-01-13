Путин попросил Хуснуллина рассмотреть обращение властей Тверской области

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Президент РФ Владимир Путин в среду, 13 января, провёл совещание с членами правительства. В рамках беседы он попросил вице-премьера Марата Хуснуллина, курирующего вопросы дорожного строительства, отреагировать на обращение из Тверской области.

В своём докладе Хуснуллин рассказал об исполнении бюджета на дорожное строительство в 2020 году. По его словам, исполнение выросло до 99,1%, освоено свыше 800 млрд рублей. А если учитывать бюджеты субъектов, заметил вице-премьер, сумма составляет более 2 трлн рублей.

Путин, в свою очередь, обратил внимание на отдельные моменты в выступлении собеседника. В частности, он сделал акцент на том, что Хуснуллин упомянул строительство мостов.

Губернатор Тверской области многократно обращался в правительство по поводу строительства одного из мостовых сооружений. Пожалуйста, посмотрите ещё раз и потом мне скажите, каково ваше мнение по этому вопросу, — сказал президент.

Как писал NEWS.ru, Путин на совещании заявил о необходимости усилить внимание к развитию транспортной инфраструктуры в России. Глава государства отметил, что недавно рассматривался вопрос пространственного развития страны, связанности различных регионов. По его словам, необходимо объединить данную задачу с развитием реального сектора экономики, опираясь на современные тенденции в развитии мировой и отечественной экономики.