«Путин, помоги»: жители Орска устроили народный сход у здания мэрии Жители Орска записали возле администрации обращение к Путину

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Жители города Орска устроили народный сход у здания местной администрации, сообщает URA.ru. Инициативная группа решила записать видеообращение к президенту страны, чтобы выразить свое недовольство работой главы города и его подчиненных в условиях чрезвычайной ситуации. В Сети оказались кадры, на которых группа граждан скандирует «Путин, помоги» и «Позор» в сторону админстрации.

Также люди выражают недовольство размерами выплат за пострадавшее имущество, а также тем, что дамба, на которую были потрачены большие деньги из бюджета, не смогла остановить паводок.

По данным Telegram-канала «Кровавая барыня», глава города пытается выступить с речью перед людьми. До этого человек с мегафоном предлагал гражданам создать инициативную группу, которая смогла бы участвовать в переговорах с недовольной общественностью. «Урал56.ру» сообщает, что инцииативная группа все-таик была создана и прошла в здание администрации в сопровождении вице-губернатора региона Игоря Сухарева.

Днем стало известно, что в Орске случился очередной прорыв дамбы. Это произошло рядом с поселком Лесоторговый. Вода начала подступать к частным жилым домам. Жителей населенного пункта экстренно эвакуируют.