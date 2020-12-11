Путин поддержал идею установить в Москве памятник академику Сахарову

https://static.news.ru/photo/7667d994-3bb8-11eb-b4a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Fedorenko/РИА Новости/wikipedia.org

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением установить памятник советскому учёному, одному из создателей водородной бомбы и лауреату Нобелевской премии мира за защиту прав человека Андрею Сахарову на названном в честь него проспекте в Москве.

На встрече президента с членами Совета по правам человека политический обозреватель Николай Сванидзе напомнил, что в прошлом году Владимир Путин подписал распоряжение о праздновании 100-летия со дня рождения Сахарова, и предложил поставить ему памятник.

По поводу памятников — я тоже за. Только эти вопросы решаются соответствующими местными властями, в данном случае — городскими властями. Но в принципе я с вами согласен, — цитирует пресс-служба Кремля Путина.

Андрей Сахаров родился в Москве в 1921 году. Он трижды был удостоен звания Героя Социалистического Труда (1954, 1956, 1962 годы), однако в 1980-е годы его лишили этих званий за правозащитную деятельность. Сахаров протестовал против ядерных испытаний и военных действий, выступал за отмену смертной казни и против принудительного лечения «инакомыслящих» в психбольницах.

Как писал NEWS.ru, Министерство культуры России объявило о съёмках документального фильма, рассказывающего об академике Сахарове. Картину планируют подготовить ко дню рождения учёного в мае 2021 года. Проект получил название «Андрей Сахаров. По ту сторону окна...». Он будет основан на воспоминаниях физика.

В марте 2019 года в РФ был организован комитет по подготовке мероприятий, посвящённых юбилею академика.