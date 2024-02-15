Путин одобрил предложение внести изменения в школьную программу Путин одобрил предложение дополнить школьную программу экскурсиями на заводы

Фото: Kremlin.ru

Во время визита в Нижний Тагил на производственную корпорацию «Уралвагонзавод» президент РФ Владимир Путин согласился подумать над дополнением школьной программы обязательными экскурсиями на предприятия и в подведомственные им музеи. Эту идею предложила главе государства участница встречи. По ее мнению, такие экскурсии могут вызвать у школьников интерес к промышленности.

Я поговорю. Губернатор немножко приболел. Но сегодня будет у нас на совещании по видеосвязи. Мы с ним поговорим. Я думаю, если нужна какая-то поддержка со стороны региона, это будет, — пообещал глава РФ.

Путин также отметил, что обсудит закрепление инициативы на федеральном уровне с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Президент признал идею хорошей.

Во время визита на «Уралвагонзавод» Владимир Путин поблагодарил работников предприятия от себя лично и от российских военнослужащих за производство качественной техники для использования в зоне специальной военной операции. Президент добавил, что знает, как работники завода выезжают на передовую и восстанавливают технику почти на линии соприкосновения. На предприятии вскоре восстановят производство танков Т-80, которые показали свою высокую эффективность в зоне СВО.