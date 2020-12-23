Путин одобрил идею переезда Госдумы в новый комплекс зданий

https://static.news.ru/photo/15bc2a00-452c-11eb-923e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переезде Госдумы в новый комплекс зданий при условии, если это не повлечёт серьёзных расходов федерального бюджета. Об этом глава государства заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По поводу нового здания и комплекса зданий для Государственной думы. Если действительно это не будет связано с дополнительными — серьёзными, во всяком случае — расходами федерального бюджета и будет сделано за счёт обмена объектами недвижимости, в том числе и с правительством Москвы, это можно сделать, почему нет, — цитирует ТАСС Путина.

Он ещё раз уточнил, что это возможно сделать, только если стоимость объектов, переданных Москве, будет достаточной для покрытия всех расходов, связанных с новым строительством.

Надо только внимательно посчитать, так ли это будет на самом деле. Но в принципе я не против — пожалуйста, я с вами согласен, — добавил президент.

Как писал NEWS.ru, ещё в сентябре, во время встречи президента с главами думских фракций, Владимир Жириновский жаловался, что в помещениях Госдумы невозможно соблюдать социальную дистанцию, да и в целом строение непригодно для работы парламента.

Позже Жириновский планировал на пресс-конференции предложить Путину продать здания Государственной думы и Совета Федерации в центре Москвы. По его мнению, на вырученные деньги можно будет построить парламентский центр и для его строительства в Мнёвниках уже всё давно готово. На строительство даже не потребуется ни копейки бюджетных денег, так как всё компенсируют инвесторы в обмен на нынешние здания Госдумы и Совета Федерации.

Политик напомнил, что в 1917 году было закрыто здание Таврического дворца, где работала Госдума, а в 1993-м расстреляли Белый дом, где заседал Верховный совет РСФСР. С тех пор парламентарии в России находятся в помещениях, не предназначенных для их работы: в бывшем здании СЭВ на Арбате, в здании Госплана СССР, в Доме союзов. Собственного парламентского центра депутаты ждут с 1994 года, вот уже семь созывов, подчеркнул он.