https://static.news.ru/photo/793af1ec-d95d-11e9-8460-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский президент Владимир Путин обратил внимание на то, что жители подтопленных населённых пунктов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) зачастую сталкиваются с худшими чертами бюрократии.

Глава государства заявил об этом в ходе телемоста, посвящённого ликвидации последствий ЧС в ДФО, передаёт ТАСС .

Люди до сих пор сталкиваются с чёрствостью и формализмом — с худшими и, к сожалению, весьма распространёнными чертами нашей бюрократии, — подчеркнул Путин.

Президент поручил губернаторам лично приехать в пострадавшие от паводков районы и «своими глазами посмотреть, что там происходит».

Населённые пункты, дома постепенно освобождаются от воды. Упреждающие меры, принятые в том числе с учётом уроков масштабного наводнения 2013 года, помогли избежать трагических, критических последствий, — сказал президент.

Глава государства отметил эффективную работу Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ. А вот чиновников Путин раскритиковал за нерасторопную работу по ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

Особо вынужден обратить внимание — пока, судя по поступающей информации, на региональном и местном уровнях работа по ликвидации последствий паводков ведётся не всегда расторопно и адекватно проблемам, с которыми сталкиваются граждане, — сказал президент.

Путин потребовал обеспечить скорейшее восстановление объектов энергетики, дорожной инфраструктуры, полноценного транспортного сообщения, нормализацию работы коммунальных служб.

Особое внимание российский лидер призвал уделить медицинскому обслуживанию. Оно должно оставаться качественным и доступным независимо от места постоянного проживания.

Путин поручил также объективно оценить ущерб, который понёс из-за паводков бизнес, включая малые, средние предприятия и фермерские хозяйства.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что ущерб от паводков в регионе оценивается в более чем 6,4 млрд рублей, писал News.ru. Он отметил, что около половины этой суммы — ущерб сельскому хозяйству.