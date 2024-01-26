Путин назвал число находящихся в зоне СВО бойцов Путин: в зоне боевых действий находятся свыше 600 тысяч военнослужащих

Зона боевых действий требует постоянного внимания и донастройки, это 2 тысячи км и свыше 600 тысяч человек с российской стороны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения со студентами — участниками СВО. Он отметил, что такой механизм «подчас, надо сказать, как любой государственный механизм работает так, с известными административными издержками», пишет ТАСС.

Наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решения, что-то нужно донастраивать всегда, потому что и зона боевых действий большая — почти 2 тыс. км, и в зоне боевых действий находятся свыше 600 тыс. человек. Механизм огромный, — сказал Путин.

Ранее Путин отметил, что Россия начала специальную военную операцию на Украине на Украине для защиты своих интересов, СВО является попыткой прекратить боевые действия вооруженными средствами. Он подчеркнул, что Москва добьется реализации поставленных задач и целей.

В январе глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации на Украине, заявил, что высказывания о планах России напасть на Прибалтику, Польшу и Финляндию после победы на Украине являются выдумкой, чтобы «выбить деньги» на поддержку Киева. При этом, по его словам, западные страны прекрасно понимают, что Киев в случае прекращения СВО продолжит «курс на истребление всего русского».