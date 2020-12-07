Путин напомнил Минкульту о возврате РПЦ части Александро-Невской лавры

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Жители всех регионов России в целом соблюдают меры профилактики коронавируса и носят маски в общественных местах, однако на прошлой неделе было составлено около 30 тысяч протоколов об административном правонарушении. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Преимущественно во всех субъектах РФ масочный режим соблюдается, он введён во всех регионах, но вместе с тем, за прошедшую неделю за нарушение масочного режима составлено более 30 тысяч протоколов об...