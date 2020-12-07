Путин напомнил Минкульту о возврате РПЦ части Александро-Невской лавры

Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой напомнил о том, что ряд объектов на территории Александро-Невской лавры должны быть переданы РПЦ в соответствии с ранее принятыми решениями. По словам Любимовой, в лавре начинается «глубокая реставрация», которая продлится до 2028 года.
Там ещё на территории лавры есть некоторые объекты, которые надо бы вернуть, — цитирует пресс-служба Кремля Путина.
Министр культуры объяснила, что с патриархом Кириллом по этому поводу уже ведутся переговоры.
Мы уходим в глубокую реставрацию, очень сложный объект. У нас впереди памятная дата благоверного князя Александра Невского. У нас есть возможность и фасады обновить, и уйти в глубокую реставрацию до 2028 года. Конечно, лавра должна сиять, — подчеркнула Любимова.
Также она рассказала, что в России из 7,5 тысячи деревянных храмов 3,5 тысячи требуют реставрации.
Как писал NEWS.ru, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил бесплатно передать епархии жилые помещения, расположенные на территории Александро-Невской лавры. Речь идёт о квартирах. Митрополит разместил соответствующую заявку на сайте петербургского комитета имущественных отношений. В настоящее время здания, расположенные на Октябрьской набережной, имеют статус жилых домов. В принадлежащих городу квартирах сейчас живут люди. Также в домах есть частные помещения, которыми местные власти не имеют права распоряжаться.
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