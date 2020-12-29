Путин наградил врача, лечившего отца министра здравоохранения

Главврач больницы № 40 в Екатеринбурге Александр Прудков, лечивший отца министра здравоохранения, получил благодарственное письмо от президента РФ Владимира Путина.
По словам источника в Минздраве, вручение состоялось в ходе церемонии награждения медработников горбольницы Свердловской области Евгением Куйвашевым.
Кроме того, почётные грамоты получили старшая медсестра детского инфекционного отделения Надежда Попова, врач-инфекционист Полина Махмутова, врач-колопроктолог Игорь Таскаев, гастроэнтеролог Ольга Тихомирова, начальник отдела по связям с общественностью Инна Абелинскене, заместитель главврача по медчасти Галина Колотова и первый заместитель главврача Михаил Налесник.
Информацию о награждении подтвердили в областном департаменте информационной политики,
Как писал NEWS.ru, ранее жители России сообщили, что считают врачей и медработников героями уходящего 2020 года. При выборе героя 2020 года россияне чаще всего отмечали врачей и медицинских работников (55%), на втором месте расположились сотрудники МЧС, спасающие попавших в чрезвычайные ситуации (31%), на третьем — учёные-вирусологи, разработчики вакцины (22%).