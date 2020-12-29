Путин наградил врача, лечившего отца министра здравоохранения

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Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении супруги мэра Томска Ивана Кляйна, и теперь направит его в суд.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры РФ, Галине Кляйн предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Томска,...