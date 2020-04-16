Путин наградил орденами руководителей ветеранских организаций Москвы

https://static.news.ru/photo/de3ee376-7ff9-11ea-8fd0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Долгих Фото: na-zapade-mos.ru

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени председателя Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Владимира Долгих и тем же орденом III степени — председателя Московской общественной организации ветеранов войны Ивана Слухая.

За многолетнюю активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодёжи, — говорится в тексте президентского указа.

Владимир Долгих в 1941 году добровольцем ушёл на фронт, воевал под Брянском, был тяжело ранен под Орлом, в 1944-м его демобилизовали по состоянию здоровья. Председателем общественной организации он стал в 2002 году.

Иван Слухай ушёл в народное ополчение в 1942 году. Воевал под Сталинградом, Белгородом, Харьковом, участвовал в освобождении Европы, победу встретил в Австрии. Председателем организации ветеранов войны его избрали в 1996 году.

Как писал NEWS.ru, в этот же день Владимир Путин наградил орденом Дружбы народного артиста РФ, артиста Московского академического театра сатиры Фёдора Добронравова. Согласно указу, награда присуждена актёру за большой вклад в развитие культуры страны. Теми же орденами президент наградил артисток Елену Яковлеву и Светлану Рябову.