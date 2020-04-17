Путин обязал губернаторов полностью выполнить работу по борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/9a401536-80b3-11ea-9736-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Каждый региональный руководитель должен целиком исполнить всю работу по борьбе с коронавирусом и преодолеть объективные и субъективные обстоятельства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в российских регионах Путин призвал всех руководителей его услышать.

Подчёркиваю, что несмотря ни на какие трудности, ни на какие сложности каждый руководитель региона на своем месте должен понимать: к обозначенному сроку нужный объем и должного качества работа должны быть исполнены. Я хочу, чтобы вы все это услышали, — цитирует Путина ТАСС.

Президент также отметил, что уже обсудил с главой кабмина Михаилом Мишустиным проблему недостаточно эффективного освоения регионами средств, выделенных на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Только с утра разговаривали с председателем правительства: деньги, которые выделены для регионов не разбираются в нужном объёме, своевременно доводятся до регионов, но не все их осваивают вовремя, — сказал Путин.

На сегодняшний день в России 32 008 случаев коронавирусной инфекции. За сутки число заразившихся в стране увеличилось на 4070 человек. Выздороветь удалось 2590 пациентам. Жертвами COVID-19 стали 273 человека. В Москве 18 105 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболевших стало больше на 1959. 1517 выздоровели, а 127 человек не смогли победить болезнь.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин заявил, что проблема распространения COVID-19 уходит из Москвы в регионы.