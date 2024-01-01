Путин оценил ход СВО Путин назвал ситуацию в зоне спецоперации в целом удовлетворительной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин во время общения с ранеными военнослужащими охарактеризовал ситуацию в зоне специальной военной операции как удовлетворительную. Дать оценку обстановке на фронте верховного главнокомандующего попросил один из пациентов госпиталя имени Вишневского, передает Кремль.

Что в целом. Значит, вы уже старший офицер, поэтому знаете: высших оценок мы стараемся не давать. Удовлетворительно, — сказал Путин.

В беседе с бойцами Путин также отметил, что западные страны на протяжении длительного времени помогали властям Украины, чтобы создать конфликт, который продолжается сейчас. По его словам, к сожалению, противникам России удалось добиться своей цели и теперь они борются с РФ руками украинцев.

Также президент заявил, что Украина не является врагом для РФ. По его словам, противник — это силы на Западе, которые добиваются стратегического поражения страны. Они хотят уничтожить российскую государственность, добавил глава государства.

Основной задачей армии России в 2023 году было отражение контрнаступления украинских войск, планировавших лишить Россию сухопутного коридора в Крым, уведомил ранее начальник Генштаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны страны генерал армии Валерий Герасимов. Он сообщил, что ВС РФ успешно ведут активную оборону.