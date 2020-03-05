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Житель Новосибирска стал фигурантом уголовного дела из-за рекламы лекарства и вакцины от рака груди. Он продавал их за 50 000 рублей.

По версии прокуроров и полиции, 64-летний подозреваемый публиковал такие объявления от имени ООО «Добрый доктор», которое было ликвидировано два года назад. При проверке в офисе этой фирмы нашли рекламные буклеты,...