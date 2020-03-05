https://static.news.ru/photo/4e33c842-5ef1-11ea-bde0-fa163e074e61_660.jpgВладимир ПутинФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Президент РФ Владимир Путин 6 марта совершит рабочую поездку в Ивановскую область, где встретится с представителями общественности.
Глава государства посетит детскую поликлинику города Иваново, а также побывает на Ивановском парашютном заводе «Полёт», где встретится с представителями общественности, — сообщили в пресс-службе Кремля.
Как писал NEWS.ru, за два дня до официального открытия Владимир Путин посетил самый большой в мире крытый парк развлечений «Остров мечты». В ходе экскурсии по комплексу глава государства пообщался с его первыми гостями — воспитанниками московских детских домов, многодетными малообеспеченными и оказавшимися в трудной жизненной ситуации семьями. Президент поздравил ребят с наступающей весной и не отказал никому в совместном фото.