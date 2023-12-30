«Пусть ждут, врежут»: названы сроки ответа России на удар ВСУ по Белгороду Военэксперт Матвийчук: ответ на удар ВСУ по Белгороду будет по военным объектам

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесут ответный удар по ВСУ после атаки на Белгород в ближайшее время, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, ответ будет произведен «из всех пушек» и только по военным объектам.

Я уверен, что ответ за удар по Белгороду ВС России нанесут в ближайшее время. Недавно мы уже наблюдали массированный удар по объектам ВСУ после атаки по Феодосии. Скорее всего, за Белгород ВСУ достанется еще сильнее, будем бить из всего, что есть на вооружении Российской Федерации, — считает он.

Эксперт предположил, что по Вооруженным силам Украины «врежут изо всех сил». Он призвал украинскую сторону дожидаться ответа, при этом подчеркнув, что удар со стороны ВС РФ будет «только по военным объектам».

Ранее Telegram-канал «112» сообщил о 13 погибших в результате обстрела ВСУ центра Белгорода. Также известно о 57 пострадавших, в числе которых 12 детей. При этом губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что погибли двое детей.

Накануне по Белгороду также пришелся удар со стороны ВСУ. Один из снарядов попал по жилому дому, вследствие чего погиб один мирный житель. Кроме того, пострадали женщина, двое мужчин и 10-летний ребенок.