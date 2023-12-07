«Пускают всех без разбора»: ученики пожаловались Мизулиной на охрану Мизулина поделилась жалобами брянских школьников на отсутствие охраны

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале фрагменты многочисленных обращений от учеников брянских школ с жалобами на ненадлежащую реализацию мер безопасности. Дети рассказали, что в охрану берут пожилых людей, а на сигналы металлодетекторов на проходной уже давно никто не обращает внимания.

Судя по сообщениям, которые получила Мизулина, дети крайне обеспокоены безопасностью в школах. Ученики пожаловались на одни и те же проблемы: охраны в заведениях как таковой нет, в здания может проникнуть любой желающий, а турникеты и металлодетекторы не выполняют своих функций.

Что может сделать женщина-охранник (по другой версии - вахтер) против человека с оружием в руках? Как может помочь тревожная кнопка, если человек уже в здании? Вопросов очень много, — написала Мизулина.

Утром 7 декабря в брянской гимназии № 5 произошла стрельба. Ученица восьмого класса принесла с собой отцовский дробовик, поднялась на четвертый этаж и открыла огонь по одноклассникам. Школьница ранила пятерых детей и убила одну девочку, после чего покончила с собой. По данным СМИ, нападавшая длительное время подвергалась травле. Ученики в разговоре с журналистами называли ее странной и замкнутой.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве после стрельбы в Брянске. Сейчас устанавливаются мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего. Задержаны отец девочки и директор гимназии.