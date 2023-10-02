Пушилин: жительница Макеевки лишилась ног при обстреле ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны вооруженных формирований Украины пострадали два человека, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram. Житель Петровского района Донецка получил ранения средней тяжести, а женщина из Червоногвардейского района Макеевки лишилась обеих ног.

Кроме того, осколочные ранения в результате подрыва на ПФМ «Лепесток» получила жительница Петровского района. Повреждены пять жилых домов в Кировском и Петровском районах Донецка, Еленовке, — добавил Пушилин.

По его словам, было зафиксировано 20 обстрелов с применением 74 боеприпасов и реактивной артиллерии калибра 122 мм.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины открыли огонь из танков по приграничному селу Случевск в Погарском районе Брянской области. Населенный пункт находился под обстрелом 30 минут. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Telegram-канал Mash в свою очередь написал, что украинская армия из танков обстреляла автомобильный пункт пропуска (АПП) «Крупец» в Курской области. По данным канала, поврежденный объект является гражданским и не имеет отношения к военной инфраструктуре. Минобороны РФ не давало комментариев по данной ситуации.