Пушилин заявил об улучшении позиций ВС России на Авдеевском направлении

Подразделения Вооруженных сил России улучшили свои позиции на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике, заявил в эфире телеканала «Россия-24» врио главы региона Денис Пушилин. На Южнодонецком направлении ВСУ пытаются обойти село Урожайное с восточной стороны, однако эти попытки пресекаются.

Авдеевское направление — наши подразделения имели определенный успех. Расширили серую зону, улучшили наши позиции в направлении Красногоровки. Верифицируем серьезные потери противника в живой силе, — сказал он.

На Краснолиманском и Купянском направлении украинские военнослужащие пытаются активно контратаковать с целью вернуть утраченные позиции. Он подчеркнул, что было зафиксировано не менее 12 попыток контратак.