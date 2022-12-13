Пушилин заявил об освобождении более половины территории ДНР Пушилин заявил, что от украинских военных освободили более половины территории ДНР

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Денис Пушилин

Исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что от украинских военных уже освободили более 50% территории республики. Процент освобожденных людей еще выше, отметил он в беседе с РИА Новости.

Освобождено территорий Донецкой Народной Республики <...> немногим более 50 процентов. Если мы говорим о населении — для нас это самое важное — то здесь гораздо больше цифра, — подчеркнул Пушилин.

Он добавил, задачей является освобождение всей территории ДНР в конституционных границах. Военные сейчас делают все возможное, чтобы это освобождение «произошло как можно быстрее», указал глава республики.

Ранее Денис Пушилин заявил, что населенный пункт Марьинка, расположенный на территории ДНР, на 70% находится под контролем союзных сил. Он подчеркнул, что внутри города в настоящее время идут бои.