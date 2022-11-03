Пушилин заявил об очередном обмене военнопленными

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россия и Украина произведут очередной обмен военнопленными, вернув по 107 бойцов с каждой стороны, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, среди общего количества освобожденных 65 человек из Донецкой и Луганской народных республик.

Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов. Украине отдаем столько же пленных, в основном опять вэсэушников, — написал Пушилин.

29 октября Денис Пушилин сообщил об обмене военнопленными с украинской стороной по формуле «50 на 50». По его словам, в числе вернувшихся домой семеро человек из ДНР и двое — из ЛНР.

17 октября он тоже отчитывался о состоявшемся обмене пленными в формате «110 на 110». По его словам, Россия забрала всех 110 соотечественников, в то время как на Украину вернулись лишь 108 человек — две девушки изъявили желание остаться в РФ.

Пушилин также утверждал, что процесс обмена пленными с Украиной двигался бы намного быстрее, если бы Киев думал в первую очередь о простых солдатах, а не о членах «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «распиаренных командирах».