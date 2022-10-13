Пушилин заявил о переломном моменте в ходе спецоперации в ДНР

Фото: vk.com/pushilindenis

Денис Пушилин

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что наступает переломный момент в ходе спецоперации на территории региона. По его словам, интенсивность обстрелов ДНР снизилась благодаря ответным ударам России.

Сейчас наступает переломный момент, по моему глубокому убеждению, потому что сейчас все больше задействуются силы, включая мобилизованных, которые пока проходят слаживание. Но это уже позволяет выходить с более четким планированием следующих операций по освобождению наших населенных пунктов, — сказал Пушилин.

Он также добавил, что Запад поставляет на Украину устаревшее вооружение, но его количество вынуждает регион увеличивать число систем противовоздушной обороны.

Ранее Пушилин сообщил, что систему ПВО в ДНР усиливают с учетом поставок западного вооружения ВСУ. Тогда он выразил мнение, что западные страны все более явно становятся участниками конфликта.