Пушилин заявил о перехвате у украинских военных инициативы в Донбассе Пушилин: российские силы полностью перехватили у ВСУ инициативу в Донбассе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы России полностью перехватили инициативу у ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе. Идет, в том числе взятие под контроль городов ДНР, рассказал он в эфире Первого канала.

Можно констатировать факт, что Вооруженными силами Российской Федерации полностью перехвачена инициатива у противника, — подчеркнул Пушилин.

В настоящее время, добавил он, на одних участках позиции активно удерживаются, а противник изматывается, на других — берутся под контроль города и районы ДНР.

Ранее Денис Пушилин заявил, что российские силы взяли под контроль центр Соледара. Там закрепились бойцы группы «Вагнер», отметил он. Руководитель республики добавил, что подразделения ВСУ в боях за Соледар несут значительные потери, хотя продолжают «упираться». По словам Пушилина, у российских бойцов мотивация все равно выше, поэтому они и добиваются успехов.