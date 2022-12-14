Пушилин заявил о необходимости взять под контроль Одессу и Чернигов

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одесса и Чернигов должны быть взяты под контроль союзными силами, заявил в беседе с РИА Новости временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. При этом он подчеркнул, что было бы неправильно обозначать сроки, в которые это могло бы произойти. По словам Пушилина, сейчас идет работа по «освобождению Донецкой Народной Республики». Однако, заметил врио главы региона, противостоящие силы нужно отодвинуть на такое расстояние, с которого они не могли бы «достать» до населенных пунктов в новых регионах России.

Это уже достаточно серьезное расстояние. Если брать другие русские города — Чернигов и Одессу, другие населенные пункты, которые, я считаю, должны быть освобождены, я думаю, мы без этого не обойдемся, — заявил Пушилин.

Необходимость отодвинуть ВСУ на более заметное расстояние он аргументировал тем, что Запад поставляет оружие Украине, а также тем, какие действия предпринимают западные страны в отношении «оставшейся части» государства. С учетом этого, сказал политик, нужно обеспечить безопасность территории ДНР и ее жителей.

Ранее Пушилин говорил, что военное поражение Киева приближается благодаря ударам РФ по энергообъектам. По его словам, эффект от ударов затрудняет логистику военного характера и коммуникации между подразделениями, а также делает невозможным функционирование ремонтных баз.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал «три шага», которые приблизят мир на территории его страны. Первым являются поставки Украине современной военной техники. Второй шаг Зеленский связал с оказанием Киеву в 2023 году поддержки в финансовой, энергетической и социальной стабильности.