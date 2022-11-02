Пушилин заявил, что в Марьинке под Донецком заняты новые позиции Пушилин заявил о продвижении союзных сил в Марьинке под Донецком

Фото: vk.com/pushilindenis

Денис Пушилин

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвинулись в Марьинке под Донецком. В самом населенном пункте заняты новые позиции, отметил он в Telegram.

На марьинском направлении также есть определенные успехи, и есть новые занятые позиции в самой Марьинке, — подчеркнул руководитель республики.

По его словам, также идут бои за Павловку, продолжаются атаки в направлениях Невельского, Опытного и Первомайского. Пушилин считает, что Краснолиманское направление участком, на котором складывается самая сложная ситуация.

Ранее стало известно, что силы Народной милиции ДНР взяли штурмом позиции украинских военнослужащих в поселке Невельское. В месте расположения бойцов Украины были найдены места хранения различного оружия, включая зарубежное. Кроме того, союзные силы сообщили о взятии в плен украинских военных.