Пушилин заявил, что Украина перешла грани из-за ударов по городам России Пушилин: ВСУ перешли грани из-за ударов по Белгороду и Донецку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Пушилин

Бьющие по Белгороду и Донецку Вооруженные силы Украины перешли грани, Россия на эти действия отвечает жестко, однако наносит удары только по военным объектам, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что такой военный ответ не должен касаться гражданских — «мамочек с детьми».

Да, противник перешел эти грани, и это обесчеловечивание противника, конечно же, придает нам сил. Мы понимаем, кому мы противостоим, но поступить так, как они, — тогда мы потеряем смысл, — сказал глава республики.

6 января Пушилин сообщал, что ВСУ открыли огонь по населенным пунктам республики. В результате атаки погибли один житель Макеевки и один житель Горловки. Кроме того, повреждения получили четыре жилых дома, два объекта гражданской инфраструктуры и автомобиль. В общей сложности по республике было выпущено 111 боеприпасов, зафиксировано 44 обстрела.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о состоянии белгородцев, пострадавших при массированном обстреле со стороны украинской армии 30 декабря. По его словам, шесть человек были выписаны из больниц. Еще 69 пострадавших граждан до сих пор находятся в медицинских учреждениях. Их перевезли в Москву, где столичные врачи продолжают оказание необходимой помощи.